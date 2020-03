Les Français applaudissent le travail des soignants depuis leur balcon

Les Français ont applaudi ce mardi soir vers 20 heures les personnels de santé qui luttent depuis plusieurs semaines contre le coronavirus. Un geste qui a déjà eu lieu en Italie, deuxième pays le plus touché par le virus après la Chine. En effet, depuis plusieurs semaines, les Italiens encouragent depuis leur balcon ou leur fenêtre les incroyables, remarquables et très méritants personnels soignants.



