Vaucluse : les gendarmes veillent à la sécurité des baigneurs et canoéistes

Les endroits de fraîcheur de la Sorgue (Vaucluse) sont très prisés par ceux à la recherche de nature sauvage en été. Pour veiller à la sécurité des baigneurs et des canoéistes, les gendarmes et les policiers municipaux patrouillent deux fois par semaine aux alentours de la rivière. Embarcation non réglementée, kayakiste sans gilet de sauvetage, baigneur nageant tout nu… les patrouilleurs privilégient la prévention. En cas de verbalisation, l'amende est de 38 euros.



