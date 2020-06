Les Hautes-Alpes repassent aux 90 km/h : quels autres départements l'ont déjà fait ?

Le département haut-alpin n’est pas le premier à sauter le pas. La Haute-Marne a été la première à annoncer une mesure similaire sur une partie de ses routes secondaires, le 8 janvier dernier, avant d'être suivie par la Seine-et-Marne . Depuis, la Corrèze et le Cantal , ainsi que la Charente leur ont embrayé le pas, tout comme l'Orne plus récemment. Une vingtaine d’autres départements y réfléchissent encore, selon un décompte réalisé début mars par le site de La Gazette des communes .

La décision du gouvernement au 1er juillet 2018 d’abaisser la vitesse à 80 km/h avait été le point de départ d’une fronde d’automobilistes, de motards et d’élus contre l’Etat. Elle avait également constitué l’un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes, qui a éclaté quelques mois plus tard. Le Premier ministre, Edouard Philippe, avait alors ouvert la voie à un assouplissement de la règle. Une circulaire envoyée par le gouvernement aux préfets le 15 janvier dernier impose néanmoins certaines conditions aux départements.

Les élus locaux doivent en effet motiver leur décision en s’appuyant sur une étude d’accidentalité (fréquence des accidents) et solliciter un avis consultatif de la Commission départementale de sécurité routière, présidée par le préfet et composée de représentants de l’Etat, d’élus locaux et d’associations. Autre condition à respecter, les tronçons concernés doivent faire au moins 10 kilomètres et être équipés de séparateurs centraux et de radars.

Le texte rappelle également que les gestionnaires des voiries concernées doivent financer et installer eux-mêmes les nouveaux panneaux signalant le relèvement à 90 km/h. La facture se chiffre en dizaines de milliers d'euros, ce qui fait grincer des dents certains automobilistes craignant d'en faire les frais. Les préfets ont en outre pour consigne de "donner un avis systématiquement défavorable" sur les routes où figurent "des arrêts de transports en commun", ou qui sont "traversées de chemins de grande randonnée ou véloroutes".