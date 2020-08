Les insectes sont nombreux cet été

Les fortes chaleurs qui s'abattent sur l'Hexagone favorisent la prolifération des insectes. Moustiques, guêpes, frelons, mouches... Ces hyménoptères vous empêchent de dormir la nuit et de profiter du soleil le jour. Par endroits, on n'en a jamais vu autant. Dans les Landes, Étienne Roumailhac, spécialiste des insectes nuisibles, est très sollicité depuis début juin. Il réalise quotidiennement une dizaine d'interventions.



