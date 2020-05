Les jeunes et le virus : inconscients ou responsables ?

Les gestes barrières ne font pas le poids face au retour de certains réflexes. Il a été difficile ces derniers jours de refréner son enthousiasme lors des retrouvailles entre amis. Plus encore chez les jeunes. Parce qu'ils sont les moins touchés par le virus, ils sont aussi logiquement les moins angoissés. Reportage à Paris, à Fresnes (Val-de-Marne) et à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).



