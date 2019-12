Les jeux de société séduisent toujours les familles

Dans les magasins, les jeux de société sont les plus prisés à Noël. Par ailleurs, les jeux historiques, comme le Monopoly, ont été entièrement relookés et se placent en tête des ventes 2019. Chez les Estrangin, par exemple, les enfants collectionnent toutes sortes de jeux de société. Et plusieurs fois par semaine, petits et grands se retrouvent autour d'une partie de jeux de cartes, d'adresse ou de mémoire, pour passer des moments très conviviaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.