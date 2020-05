Les liaisons maritimes reprennent entre le continent et l’Île d'Yeu

C'est sous un splendide soleil que l’Île d'Yeu (Vendée) est sortie de son isolement. Ce lundi, les liaisons maritimes sont de nouveau ouvertes aux touristes, impatients et ravis de retrouver ce bout de terre. En quelques minutes, le Port-Joinville a été bondé et les commerçants sont déjà sollicités. La location de vélos a également repris sur l'île. Partagés entre un confinement rassurant et la reprise du tourisme, certains habitants profitent une dernière fois d'une plage encore déserte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.