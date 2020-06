Le marché aux puces de Saint-Ouen déserté par la clientèle étrangère

Au marché Biron de Saint-Ouen, les Français ne représentent que trois clients sur dix et dépensent beaucoup moins que les Américains. La fermeture des frontières européennes est un grand coup de massue pour les marchands aux puces. Sans les clients étrangers, les plus dépensiers, ces derniers prennent leur mal en patience. Pour un peu de salut, ils vont devoir passer par Internet. La plateforme sera lancée à la rentrée.



