Les marchés couverts de Metz dans l'incertitude

Depuis le confinement, il y a un sens de circulation et des entrées limitées au marché couvert de Metz (Moselle). Ceci étant pour éviter au maximum que les clients se croisent. Les commerçants se sont également adaptés à la situation. Et si la grande distribution reste ouverte, les marchands messins ne voient pas pourquoi ils fermeraient, surtout quand l'affluence est faible. C'est désormais à chaque commune de demander une dérogation pour que son marché couvert puisse continuer à fonctionner.



