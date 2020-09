Les masques transparents arrivent bientôt en classe

Chaque jour, on découvre l'étendue des contraintes que représente l'obligation de porter le masque. À l'école par exemple, voir les mouvements de la bouche est indispensable aux enfants pour apprendre à lire et à écrire. La rentrée a été difficile pour certains enseignants en maternelle et ceux ayant un élève sourd ou malentendant dans leur classe. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale va bientôt les équiper de modèles transparents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.