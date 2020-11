Les médecins de campagne, une aide précieuse pour lutter contre le Covid

A Châtillon-sur-Loire ( Loiret), François Weil-Picard sillonne toujours son département, 30 km à la ronde autour de son cabinet. En plein désert médical, une vingtaine de patients comptent sur lui chaque jour. C'est le cas d'Odette Chollet 97 ans, sur qui il veille depuis 43 ans avec la même régularité et la même élégance. Le médecin vient la vacciner contre la grippe et surtout la rassurer.



Même s'il a attrapé le virus au printemps, il n'est pas question pour lui d'abandonner ses patients isolés. Pour eux, il a repris les visites à domicile comme autrefois. "Savoir que l'on peut apporter de l'aide, soulager et soigner, ça donne un sens à ma vie", dit-il.



Il faut noter qu'à Châtillon-sur-Loire, deux généralistes au lieu de quatre soignent plus de 3 000 patients. Malgré la création d'une maison de santé, les jeunes médecins ne semblent pas être intéressés à s'y installer. La présence du Dr Weil-Picard en plus à mi-temps est particulièrement essentielle.