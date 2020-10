"Les musulmans ont des valeurs qu'ils partagent avec l'ensemble de la société française", Chems-Eddine Hafiz

La famille de Samuel Paty a été reçue ce lundi matin par le président de la République à l'Elysée. Un hommage national sera rendu à cet enseignant mercredi depuis la cour de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron qui a accueilli ensuite les représentants du Conseil français du culte musulman (CFCM). Nos journalistes ont recueilli les propos du recteur de la grande mosquée de Paris à la sortie de cette rencontre.



Chems-Eddine Hafiz, vice-président du conseil français du culte musulman (CFCM) et recteur de la grande mosquée de Paris, a tenu à rappeler qu'"on a coupé la tête d'un homme, d'un père d'enfants à cause de ma religion". "Ca, je ne peux pas l'accepter et je ne dors pas depuis quatre jours dans cette affaire-là" précise-t-il par la suite. "Je suis en train de me battre. Je risque ma vie aujourd'hui, parce que c'est important de montrer que les musulmans sont des républicains, et ont des valeurs qu'ils partagent avec l'ensemble de la société française" a-t-il conclu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.