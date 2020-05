Les nids des gravelots en danger à cause du retour des touristes

Avec le confinement, les oiseaux se sont invités sur le littoral. À cause de la reproduction sensible du gravelot, un oiseau menacé, certaines plages restent interdites dans le sud de la Bretagne. Il est également recommandé de bien ouvrir les yeux, car l'oiseau sait se faire discret. Pourtant, des nids ont tout de même été détruits à certains endroits à cause des incivilités de l'homme. À Plouhinec (Finistère), les gravelots ont quitté la plage depuis le déconfinement.



