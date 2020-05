Les nostalgiques du confinement

Chaque soir durant le confinement, Guillaume et quelques voisins poussaient la chansonnette au milieu de leur résidence à Sartrouville. Mais depuis la reprise du travail lundi 11 mai, l'orchestre n'a plus joué. "Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ça qui me manque en fait. On a créé quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant", s'émeut-il devant nos caméras. Ces deux mois ont été difficiles et longs pour Catherine, une retraitée au deuxième étage. Mais de cette période, elle gardera aussi de bons souvenirs : "une grande sympathie s'est révélée entre tous les propriétaires, c'était sympa, ça va me manquer".



Ces 55 jours ont également révélé les jeunes d'un quartier de Saint-Denis. En quelques semaines, Ahmed Ait-Ghezali et ses copains ont organisé la distribution de repas aux résidents anciens et isolés. Pour eux, le fameux monde d'après commence maintenant. "Il y a une future épicerie solidaire qu'on va mettre en place sur notre quartier. Là c'est la fin du confinement, mais je pense qu'on a encore un rôle à jouer", témoigne l'un des membres de l'association "7 Dreams".



