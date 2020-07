Les obsèques de Philippe Monguillot, chauffeur de bus agressé par des passagers à Bayonne

Devant la paroisse Sainte-Croix de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), un écran géant et des haut-parleurs ont été installés. Ce lundi, toute la ville se réunit pour les obsèques de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus décédé d'une agression en début juillet. Pour que tous ses collègues puissent assister à la cérémonie, trams et bus sont restés au dépôt. Il sera ensuite inhumé dans l'intimité familiale.



