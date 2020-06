Les origines de la bise et de la poignée de main

La culture très latine du contact physique est une des pratiques sociales mises à mal par l'épidémie du Covid-19. La bise ou la poignée de main ne sont plus vraiment d'actualité. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'elle disparaît momentanément à cause d'un virus. Au XIVe siècle déjà, la bise était bannie. On lui a reproché de propager l'épidémie de la peste noire. Et cela fait plusieurs semaines que nous y avons renoncé. Pourtant, elles sont bien plus qu'une marque de politesse.



