Les pêcheurs du Guilvinec pourront-ils continuer à pêcher en eaux anglaises après le Brexit ?

En raison du Brexit, l'inquiétude grandit dans les ports français. À Guilvinec, les pêcheurs pourraient ne plus avoir droit de pêcher dans les eaux britanniques en cas d'accord défavorable entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pourtant, 50% de la pêche bretonne provient de cette zone. Les conséquences du Brexit sont potentiellement désastreuses pour cette filière qui n'a aucune visibilité ni d'information sur l'avancée des négociations.



