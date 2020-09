Les petits pêcheurs menacés par les chalutiers géants ?

Le Scombrus est un mastodonte immatriculé à Concarneau, mais détenu par un groupe néerlandais. Ses poissons, en partie pêchés dans les eaux françaises, seront vendus en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, de quoi crisper les pêcheurs français. Ces derniers redoutent en effet l'impact qu'un tel chalutier pourrait avoir sur la ressource marine. Quant à l'armateur France Pélagique, il défend un bateau à la pointe de la technologie, moins polluant et qui cible uniquement les espèces à pêcher.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.