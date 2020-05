Les plages corses ont presque toutes rouvert ce jeudi

Du soleil, des sourires, quelques brasses... les Corses peuvent à nouveau profiter du plaisir du sable chaud. La quasi-totalité des plages de l'île ont en effet rouvert ce jeudi de l'Ascension pour leur plus grand bonheur.

"On n'en pouvait plus, depuis le mois de mars on attendait cela. On est enfin libérés. Ouf", se réjouit l'un des baigneurs, devant les caméras de TF1. Un sentiment de liberté largement partagé : "Ce matin mon plaisir, a été d'aller chercher mon paddle, prendre mon chien et me retrouver seul en pleine mer", assure un autre baigneur.