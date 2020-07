Les pompiers dénoncent la gestion de la crise sanitaire

Alors que plusieurs enquêtes sont en cours sur la gestion de la crise sanitaire, les pompiers regrettent de ne pas avoir été associés aux prises de décision. Plus graves encore, ils mettent en cause certaines prises en charge des malades. Le numéro d'urgence le 15 aurait été débordé, selon les soldats du feu. Pour eux, les transferts de malades auraient pu également être évités.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.