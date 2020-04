Les proches d’une femme de 97 ans guérie du coronavirus témoignent

On a tendance à l'oublier, mais 98% des malades du coronavirus guérissent. C'est moins le cas chez les personnes très âgées. Mais certaines surmontent l'épreuve, à l'exemple de Nelly Tison. gée de 97 ans, cette résidente d'un Ehpad près de Valenciennes a vaincu la maladie et est devenue un symbole de la résistance. Nous avons rencontré sa famille.



