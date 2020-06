Les propositions de la Convention citoyenne sont-elles économiquement réalistes ? La mise au point de François Lenglet

La convention citoyenne pour le climat a rendu ce dimanche ses propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Sont-elles économiquement réalistes ? "Son travail a le mérite d'anticiper certains des objectifs qu'il nous faut atteindre : l'interdiction du plastique à usage unique par exemple. Pour autant, c'est un voyage vers la décroissance qui nous est proposé. Moins de consommations avec l'interdiction de nouvelles zones commerciales, moins de transports avec la limitation des achats de voitures, puis moins de publicités qui seraient interdites dans les lieux publics et remplacées par des messages comme : 'en avez-vous vraiment besoin'", explique François Lenglet.



"Ce que vise en fait la Convention, c'est revenir à l'économie du confinement à perpétuité. Et c'est tout le problème, parce que son rapport fourmi aussi de subventions et d'allocations par exemple pour faciliter la transition énergétique des plus démunis. Indispensables mais d'où vient l'argent", s'interroge-t-il, "si l'économie ne progresse plus". "Prélever davantage sur une économie qui rétrécit, c'est une impasse. Plus grave encore, la remise en cause de l'innovation qui déboucherait sur des produits trop voraces en énergie. On pourrait objecter que le téléphone du futur, la 5G, consommera en effet davantage, mais qu'il permettra d'éviter bien des déplacements. Et surtout on peut se demander si la France serait plus prospère si on avait fait de telles injonctions à Marie Curie ou à Louis Pasteur en leur demandant d'aller cultiver les tomates bio", conclut notre spécialiste économie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.