Les puces de Saint-Ouen : comment se renouveler ?

C'est l'une des plus grandes brocantes du monde aux portes de Paris, les puces de Saint-Ouen. Ce marché génère 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais le nombre de marchands dégringole, moins 35% en cinq ans. En cause, une concurrence rude. Alors comment faire pour relancer les ventes ? Certains aimeraient bien se développer sur Internet, mais d'autres ont peur que cela tue la magie des lieux.



