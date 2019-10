Les questions toujours en suspens après l’incendie de l'usine Lubrizol à Rouen

Un mois après l'incendie de Lubrizol, les trois juges d'instruction nommés mardi ont hérité une enquête qui est loin d'avoir répondu à toutes les questions. D'où est parti le feu ? Y a-t-il eu des dysfonctionnements de la part de l'État ? Et quelles sont les conséquences sur le long terme ? Notre équipe nous donne les pistes à l'étude.



