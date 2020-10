Les réactions des Français au nouveau tour de vis sanitaire

Jusqu'à présent, 46 millions de Français étaient soumis à un couvre-feu et les autres ne l'étaient pas. À partir de jeudi soir à minuit, nous partagerons tous le même sort. D'après les témoignages que nous avons recueillis à Paris et à Marseille, certains sont déçus et disent que c'est dur, mais comprennent la décision. D'autres ont pris l'annonce du gouvernement de manière positive et affirment qu'il faut s'adapter.



