Les règles du confinement : LCI vous répond

A partir de lundi, il faudra désormais toujours avoir sur soi les différentes attestations pour pouvoir nous déplacer que ce soit pour aller travailler ou accompagner les enfants à l'école. Cette fois-ci, il est possible d'avoir son attestation en version numérique. Pour le faire, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur et remplir les différents champs obligatoires tout en précisant bien l'heure de sortie. Pour le justificatif de déplacement scolaire et le justificatif de déplacement professionnel, il faudra un cachet de l'établissement et de l'entreprise. Quid des règles à suivre pour les autres motifs de déplacement ?



Ce vendredi 30 octobre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Tous concernés", est revenu sur les différentes attestations qu'il faut se procurer pour ce nouveau confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/10/2020 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.