Les restos de routiers autorisés à rouvrir

Les syndicats de routiers avaient demandé la réouverture des restos sur les routes. En Loire-Atlantique, il est désormais possible de dîner dans le relais routier situé sur l'axe Angers-Nantes. Nathalie Sénéchal, la gérante du commerce, était très impatiente. Pour elle, c'est un réel plaisir de retrouver ses clients et de les voir à nouveau au chaud. Pour les routiers, le dîner sonne comme des retrouvailles. L'ambiance dans le relais est chaleureuse et les sourires sont sur toutes les lèvres. Beaucoup d'entre eux attendaient cette réouverture avec impatience.



La réouverture des relais routiers s'est faite sous conditions : un strict respect des mesures barrières et des horaires limitées entre 18 heures et 10 heures du matin. D'après, Nathalie Sénéchal, ces restrictions sont préférables à la fermeture totale du commerce. Il est à noter que seuls les relais routiers pouvant faire respecter toutes ces mesures sanitaires ont pu rouvrir. D'autres commerces, plus petits, sont obligés de poursuivre leur service de plateau à emporter.