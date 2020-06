Les secrets du vin de Porto

En 2019, 90 000 bouteilles de Porto ont été vendues dans notre pays. Élaboré dans la région du Haut Douro au Portugal, ce vin est unique au monde. Il serait celui qui demande le plus d'interventions humaines de toutes les appellations confondues. En août, les vendanges sont effectuées à la main. Dans la foulée, un tiers des grains sont écrasés pieds nus. Enfin, les assemblages sont finement réalisés au nez. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



