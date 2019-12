Les seniors ne veulent pas passer à côté du numérique

Selon l'Insee, les deux tiers des plus de 75 ans n'ont pas accès à internet. Pourtant, avec la numérisation des procédures et démarches administratives, l'outil est devenu indispensable. Afin de pallier cette lacune, des bénévoles proposent aux personnes âgées des cours d'initiation à l'informatique et à internet. A Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, la ville a même mis à disposition des habitants un local informatique, un personnel qualifié et un accès gratuit à internet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.