Les sports nautiques reprennent sur le lac d'Annecy

Depuis ce vendredi, la nage dans le lac d'Annecy est de nouveau autorisée. Toutefois, il n'est possible de se mettre à l'eau qu'à partir des bases nautiques et des pontons. Les plages, elles, restent fermées pour éviter tout phénomène de regroupement. En accord avec le maire d'Annecy, le préfet de la Haute-Savoie permet également la reprise de toutes les activités sportives sur le lac ainsi que quelques activités de loisirs.



