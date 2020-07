Les statues de l'impératrice Joséphine et d'un marin esclavagiste déboulonnées à Fort-de-France

Un mois après le premier déboulonnage des représentations de Victor Schoelcher, les statues de l'impératrice Joséphine de Beauharnais et du marin et colon Pierre Belain d'Esnambuc ont, à leur tour, fait les frais d'un groupe de militants anticolonialistes. Les deux monuments ont été ôtés de leur piédestal à l'aide de sangles et de coups de massue, comme on peut le voir sur plusieurs vidéos rapportées par les médias locaux.