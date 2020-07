Les tops et les flops des livres politiques

Nicolas Sarkozy figure parmi les auteurs de livres politiques qui a du succès. Son best-seller est sans aucun doute "Passions", vendu à plus de 300 000 exemplaires et resté en tête de gondole durant plusieurs semaines dans les librairies. Mais celui qui arrive en top 1 du livre politique le plus vendu est Valérie Trierweiler avec son oeuvre "Merci pour ce moment". Valéry Giscard d'Estaing arrive, quant à lui, en première place dans le classement des présidents ayant vendu le plus d'exemplaires. Quid du podium des flops ?



Ce lundi 27 juillet 2020, Matthieu Desmoulins, dans sa chronique "Culture", nous parle des tops et des flops des livres politiques. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/07/2020 présentée par Christophe Beaugrand sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Beaugrand vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.