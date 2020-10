Les Toulousains profitent de leur dernière soirée avant le couvre-feu

Vendredi soir, les habitants des neuf métropoles où le virus circule encore activement ont été contraints de rentrer chez eux à minuit. A Toulouse, minuit est à peine passée que la place du Capitole est déjà déserte.



Pourtant, quelques heures plus tôt, les terrasses des cafés affichaient la mine des belles soirées d'automne. D'autant plus que les bars ont pu rouvrir grâce à une décision de justice rendue le jour-même, invalidant l'arrêté de fermeture émis par la préfecture. Au cinéma et au théâtre, les clients ont profité de leur dernière séance nocturne. Les horaires vont désormais s'adapter à ceux du couvre-feu.



A 23h30, une ambiance de fin de soirée régnait sur la place du Capitole alors habituée à être animée. Même si la police avait reçu comme consigne de ne pas verbaliser, dès ce soir à 21 heures, les contrôles commenceront et Toulouse sera déjà une belle endormie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.