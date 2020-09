Les véhicules en autopartage offrent de nombreux avantages à la population en zone rurale

Thiébauménil (Meurthe-et-Moselle) compte 380 habitants. Dans ce village, il n'y a pas de commerce et quasiment aucun transport en commun. Depuis un mois, une nouvelle alternative séduit, la voiture électrique en libre-service. Il s'agit d'une initiative inédite en zone rurale avec 42 véhicules pour 43 villes et villages. Ce dispositif d'autopartage permet de faire des économies et de réaliser des petites courses sur une certaine distance.



