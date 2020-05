Crainte d'une canicule ou d'un reconfinement : les ventilateurs et climatiseurs se vendent comme des petits pains

La canicule de l'an dernier est encore dans tous les esprits. Et imaginez si le confinement avait eu lieu avec les records de chaleur des mois de juin et juillet de 2019. Certains y ont pensé et s'équipent : "Nous achetons un ventilateur pour la chambre des enfants car il commence à faire chaud et si jamais nous devions être reconfinés cet été, autant être équipé", explique un père de famille dans le reportage ci-dessus.

"Moi je ne partirai pas en vacances cet été à cause du coronavirus alors j'investis dans un climatiseur pour être à l'aise chez moi", explique une cliente d'un magasin d'électroménager. Ce dernier a vu ses ventes de climatiseurs et ventilateurs multipliées par 7 par rapport à l'année dernière.