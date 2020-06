Les vins d'amphore connaissent un regain d'intérêt

C'est une technique de vinification confidentielle, qui pourtant existe depuis l'antiquité. Dans une cave du Bordelais, les amphores romaines ont remplacé les tonneaux en bois. La terre cuite donne des produits plus authentiques et ses courbes douces permettent au vin de se mettre naturellement en mouvement. Pour l'instant, ils ne sont que cinq vignerons en AOC Côtes de Bourg à faire du vin en amphore.



