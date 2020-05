Les visites de nouveaux possibles dans les Ehpad

Depuis le début de la semaine, le quotidien de l'Ehpad de Champeix (Puy-de-Dôme) est de nouveau rythmé par les visites familiales. Cela fait des semaines que certaines ne se sont pas vues et les retrouvailles sont riches en émotions. Même s'il y a eu les appels vidéo, les visites ont beaucoup plus d'effets bénéfiques. L'atmosphère, qui est désormais plus détendue, facilite beaucoup le travail des soignants. L'établissement espère un déconfinement prochain des résidents de leur chambre.



