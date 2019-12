Lettre au père Noël : les enfants s'appliquent pour voir leurs vœux s'exaucer

Qui dit Noël, dit également cadeau. Sur ce sujet, les enfants sont rois. Ces derniers adoptent plusieurs stratégies en écrivant leur lettre au père Noël. Ils s'assurent d'être le plus précis possible, de faire plusieurs demandes pour recevoir assez, de ne pas sous-estimer leur interlocuteur et d'être irréprochables sur l'orthographe. Mais ils savent également que la magie ne s'opère qu'à une condition : être sage.