Leur campagne hivernale démarre lundi : les inscriptions pour les Restos du cœur sont ouvertes

En 2018, ils ont permis de distribuer plus de 133 millions de repas à 900.000 personnes. A l'approche du lancement de leur 35ème campagne hivernale, ce lundi 25 novembre, les 2 000 centres et antennes des Restos du cœur sont en effervescence.

Le JT de 13 heures de TF1 s'est rendu dans celui de Quimper, dans le Finistère, où l'on reçoit 60 inscriptions par jour en moyenne depuis lundi. Ce jour-là, Floriane et Costa, sans emploi et avec un enfant à charge, se sont décidés à franchir les portes de l'association. Pas le choix. Après examen de leurs ressources et dépenses par deux bénévoles, ils se voient délivrer une carte rose, sésame pour accéder à l'aide alimentaire : 18 repas par semaine pour leur famille.