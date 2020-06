"Liberté et rapidité" : et si la trottinette électrique devenait un vrai moyen de transport pour aller travailler ?

Et pour cause, elles ont évolué. Plus rapides et sans effort, les ventes de trottinettes électriques ont doublé en un an. Depuis le déconfinement elles ont aussi repris les chemins du travail. "Il y a une certaine liberté qu'on n'a pas quand on est en transport en commun ou avec son véhicule personnel", témoigne Christopher, un usager qui a divisé par deux son temps de trajet.

Équipé d'un modèle à 1800 euros et ayant souscrit à une assurance, Christopher dispose également de nombreux accessoires pour rendre ses trajets plus confortables, et plus sûrs. "J'ai un masque anti-pollution, des lunettes pour me protéger de la pluie, un casque avec une bande lumineuse à l'arrière qui me permet d'avoir un clignotement", précise-t-il. Un arsenal pratique pour mieux prévenir les autres usagers de la chaussée qui peuvent circuler à vélo ou en voiture.

Avec la crainte de ne pas respecter la distanciation physique dans les transports publics et le manque de moyens ou de place pour s'acheter une voiture, le coronavirus a fait exploser les ventes de moyens de transports alternatifs. "On a des produits en entrée de gamme autour de 500 euros avec vingt kilomètres d'autonomie et des trottinettes très haut de gamme avec des roues de huit pouces et des freins hydrauliques pour une autonomie de 100 kilomètres", détaille Isaac Bouni, directeur du magasin Weebot. Un modèle à 3.400 euros mais qui permet de faire des pointes de vitesse jusqu'à 80 km/h.