Librairies indépendantes : leur combat pour ne pas disparaître

À cause du confinement, les 3 200 librairies indépendantes françaises ont dû fermer leurs portes. Pour s'en sortir, elles ont imaginé un moyen de relancer leurs activités. C'est le cas de Lucile Donnart, sa librairie était en sommeil depuis un mois et demi. Malgré ses quinze ans d'expérience, elle n'a jamais pris les commandes par mail ou par téléphone. D'autres ont choisi de faire des livraisons à domicile.



