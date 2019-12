Lignes automatiques : pourquoi n'y en a-t-il pas plus ?

Du côté des métros parisiens et de la RATP, la situation était très claire ce dimanche. Aucune ligne ne fonctionnait à l'exception des deux lignes automatisées, la 1 et la 14. De nombreux voyageurs se demandent pourquoi on n'équiperait pas l'ensemble du réseau avec ce système sans conducteur, mais les choses ne sont pas si simples.



