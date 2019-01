Limitation à 80 km/h : des aménagements route par route sérieusement envisagés par le gouvernement

Des informations qui résonnent en chœur avec les déclarations de Richard Ferrand, invité dimanche sur le plateau du Grand Jury RTL - LCI - "Le Figaro" : "Il me semble qu'il faut garder cette règle-là et que l'on pourrait utilement donner aux présidents de conseils départementaux et aux préfets une autorité conjointe pour déroger à cette règle lorsqu'elle n'est pas appliquée et tenable ou lorsqu'elle doit être modifiée", avait ainsi souligné le président de l'Assemblée nationale sur notre antenne.





Reste que la Sécurité routière devrait publier lundi des résultats encourageants, note l'AFP qui annonce une baisse du nombre de morts sur les routes en 2018. Ces chiffres risquent toutefois de laisser l’opinion de marbre quant à l'utilité de la limitation. Selon notre sondage Opinion Way, 78% des Français se disaient ainsi favorables à son abrogation.





"Le 80 km/h cristallise cette critique : l'idée d'une mesure technocratique conçue à Paris par des experts éloignés de ce que vivent les gens, décrypte pour l'AFP Fabrice Hamelin, maître de conférences en sciences politiques à Paris-Est-Créteil. La place que le 80 km/h a pris ces six derniers mois est disproportionnée. C'est une sorte de bouc émissaire par rapport à d'autres critiques."