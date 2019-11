Locations saisonnières : la transparence à tous les étages

Un nouveau décret signé par le gouvernement devrait aider les grandes villes à faire la chasse aux abus de location Airbnb. Il imposera la déclaration systématique de la moindre nuitée et surtout leur limitation. Ces communes pourront dès le mois prochain obtenir des plateformes numériques et le détail des locations une fois par an. Le but est d'améliorer le suivi des loueurs et récupérer facilement la taxe de séjour.



