Loire-Atlantique : ils sont retraités et vivent en colocation

C'est une expérience originale, menée grâce à une association. A La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), quatre retraités tous âgés de plus de 70 ans apprennent depuis deux mois à vivre sous le même toit, dans un pavillon tout juste rénové. Une manière de rompre la solitude et se rendre service. Avec un loyer de 550 euros par mois et par personne, chacun dispose de sa chambre et de sa salle de bain. Ils racontent les joies de cette nouvelle vie dans le reportage du JT de 13h de TF1 en tête de cet article.