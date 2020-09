Loisir, sport, mariage… se résigner et y renoncer ?

À Toulouse, comme dans toutes les villes placées en "alerte renforcée", le nombre d'individus pouvant se rassembler a été réduit à trente maximum. Dans les rues, la règle est encore plus stricte avec l'interdiction des réunions de plus de dix personnes. Les fêtes locales et les soirées d'étudiants sont également censurées. Habitants et professionnels dénoncent des mesures incompréhensibles, mais espèrent que celles-ci porteront leurs fruits et éviteront à la ville de passer en "alerte maximale".