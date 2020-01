Louis Kervoaze, un pilote chevronné à 91 ans

À 91 ans, Louis Kervoaze continue de piloter son avion. Avant un vol, il vérifie lui-même si tout est opérationnel, notamment les battements des ailerons et l'état de l'hélice. Après ces étapes incontournables, on peut embarquer dans l'avion pour un tour dans les airs à la découverte des Côtes-d'Armor. Il connaît cet endroit par cœur. Sa passion pour l'aviation remonte au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Notons qu'au total, il a piloté une vingtaine de modèles d'avions de chasse.



