Ma nouvelle vie dans ma maison de retraite

Stéphanie Villard est consciente de l'importance de son rôle. Elle a dû fermer la salle commune et interdire les visites. La directrice des Senioriales a dû inventer d'autres moyens pour prendre soin de ses résidents. Dans l'Ehpad de Hugo Vidal-Rosset aussi, les pensionnaires sont coupés du monde extérieur, confinés dans leur chambre. Il a eu l'idée de faire correspondre les élèves de l'école voisine avec les résidents les plus isolés.



