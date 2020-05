"Ma nouvelle vie" : Florence Corbalan, la sommelière lyrique

Florence Corbalan est cantatrice et sommelière. Elle a inventé son métier en conjuguant ses deux passions : la musique lyrique et le vin. Tous ses spectacles ont été annulés. Alors depuis deux mois, la chanteuse se produit gratuitement dans les jardins des personnes âgées à Autrans dans le Vercors. Celle qui était juste venue au village pour le week-end a trouvé un rôle : redonner le sourire aux habitants en chantant.



