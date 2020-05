"Ma nouvelle vie" : la surprise du boulanger déconfiné

Les clients de Frédéric Roy commencent à faire gentiment leur réapparition dans sa boulangerie de Nice. Un retour qui peut être synonyme de bon augure pour les jours à venir. L'enjeu est de taille puisqu'il a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Pour faire revenir sa clientèle et gérer ses stocks en temps réel, le boulanger mise sur un nouveau système de commerce en ligne. L'outil permet de notifier ses clients lorsqu'un produit sort du four ou encore de partager des vidéos de son travail.



